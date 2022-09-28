Соединенные Штаты намеревались использовать Украину для обретения полного мирового господства, уверен американский военный эксперт и историк Эрик Зюсс.

Он напомнил, что во времена холодной войны Вашингтон и Москва сохраняли паритет в ядерных технологиях, благодаря чему Третья мировая война полностью исключалась. Если бы она началась, стороны просто уничтожили бы друг дружку, а заодно сожгли бы в ядерном кошмаре и весь остальной мир.

США такой вариант совершенно не привлекает, так как они стремятся к власти над всем миром. Поэтому они использовали расходный материал в виде Украины для продвижения новой стратегии ядерного превосходства, приводит слова эксперта “Свободная пресса”.

ВСУ должны были сыграть роль катализатора в конфликте между сверхдержавами. США ввели бы свои войска на территорию Украины, Россия была бы вынуждена вступить с ними в бой, после чего у Вашингтона появлялся повод задействовать ядерное оружие для молниеносного удара по РФ. Однако спецоперация спутала все планы и сейчас ситуация с каждым днем становится все хуже для Соединенных Штатов.