Уже в следующую среду вновь избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступит с речью перед парламентом. Портал «Свободная пресса» прогнозирует, что выступление будет посвящено не только ценам и налогам в Англии, но и ситуации на Украине.

Политолог Сергей Марков уверен, что лучшим подарком для Трасс станет расстрел приговоренных к смертной казни британских наемников, которые сейчас содержаться в тюрьме ДНР.

Там «томятся» сразу три британца – Дилан и Эндрю Хиллы, которые скорее всего не родственники, а просто однофамильцы, а также Джон Хардинг. По мнению экспертов, властям ДНР нужно было устроить из казни настоящее шоу, как это любят делать на Западе. Пригласить британских журналистов, которые вполне могли бы привлечь к боевикам внимание нового премьер-министра.

Вполне возможно, что тогда Трасс на время забыла бы о смерти королевы Елизаветы Второй, которой уже совершенно некуда торопиться, и заявила бы, что британцев ставить к стенке нельзя. Но это лишь предположение, так как наемники, скорее всего, ничего не стоят для Лондона.