Портал «Свободная пресса» со ссылкой на американское издание The National Interest заявил, что сейчас настало наиболее подходящее время для наступления ВС РФ на Одессу.

Причинами этого являются локальные успехи ВСУ в Харьковской области, где боевики понесли крупные потери, а также провальное контрнаступление на Херсон, деморализовавшее националистические формирования, сконцентрированные на юге Украины.

Одесса и область сейчас остаются единственным выходом Украины к Черному морю. Если ВС РФ установят контроль над регионом, остатки экономики соседней страны рассыпятся как карточный домик.

Аналитик американского издание Тед Карпентер также добавил, что ВС РФ, помимо наступления на Одессу, могут взять в кольцо боевиков ВСУ в Харьковской области либо атаковать националистические формирования тактическим ядерным оружием.