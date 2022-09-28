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Портал «Свободная пресса» прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о праве России на применение ядерного оружия для защиты территориальной целостности и суверенитета страны. Авторы публикации отметили, что зампред Совбеза высказал то, о чем давно знают и Соединенные Штаты, и Великобритания. Именно они устраивают провокации и используют свои прокси-силы для противостояния с РФ, хотя прекрасно понимают правоту Москвы.

Эксперты напоминают, что в тех же США существуют «голуби», которые выступают за мир во всем мире, а также «ястребы» войны. Но последние события показывают, что на Западе очень много «дятлов», которые все чаще заговаривают о «превентивном ударе». Однако им стоит помнить, что тот, кто применит ядерное оружие первым, подаст дурной пример остальным. Откроет своеобразный «ящик Пандоры», закрыть который будет очень сложно.

Можно сколько угодно называть «упреждающим» ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, который нанесли Соединенные Штаты. Однако любой разумный человек понимает, что целью Вашингтона было заставить присмиреть весьма сильного противника, получить над ним власть. На то время у Японии не было ядерного оружия, поэтому о «превентивном» ударе и речи быть не может. Сейчас все значительно сложнее, поэтому важно не допустить перехода разговоров о «праве применить ядерное оружие» в его реальное применение.

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