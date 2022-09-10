Командование ВСУ, которое ни шагу не делает без приказал кураторов из НАТО, отлично понимает, что совсем скоро «зеленка» в лесах под Харьковом опадет, что сделает невозможной маскировку подразделений ВСУ. Именно поэтому оно сейчас бросает войска на Балаклею и Изюм, стремясь успеть завершить «горячую фазу» до этого момента, рассказал портал «Свободная пресса».

При этом постпред РФ в ООН Василий Небензя, хоть и отмечает способность ВСУ захватить периферийные деревни, но полностью уверен, что на полномасштабное контрнаступление у Киева просто не хватит сил.

Он поясняет, что украинская армия уже израсходовала большую часть западных боеприпасов, многие боевые системы уничтожены российскими ВС и поэтому в Харьковской области проводится своеобразная «пиар-акция», призванная продемонстрировать НАТО хоть какие-то «победы», чтобы получить новые партии вооружений.

Военный корреспондент Семен Пегов уверен, что успешное продвижение ВСУ не продлится долго.