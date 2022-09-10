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Командование ВСУ, которое ни шагу не делает без приказал кураторов из НАТО, отлично понимает, что совсем скоро «зеленка» в лесах под Харьковом опадет, что сделает невозможной маскировку подразделений ВСУ. Именно поэтому оно сейчас бросает войска на Балаклею и Изюм, стремясь успеть завершить «горячую фазу» до этого момента, рассказал портал «Свободная пресса».

При этом постпред РФ в ООН Василий Небензя, хоть и отмечает способность ВСУ захватить периферийные деревни, но полностью уверен, что на полномасштабное контрнаступление у Киева просто не хватит сил.

Он поясняет, что украинская армия уже израсходовала большую часть западных боеприпасов, многие боевые системы уничтожены российскими ВС и поэтому в Харьковской области проводится своеобразная «пиар-акция», призванная продемонстрировать НАТО хоть какие-то «победы», чтобы получить новые партии вооружений.

Военный корреспондент Семен Пегов уверен, что успешное продвижение ВСУ не продлится долго.

«Есть версия, что это своего рода «замануха» для ВСУ. Мол, теперь, когда их подразделения продвинулись на 20−30 километров вглубь нашей обороны, а коммуникации растянулись, наши военные смогут «нарезать котлы», – рассказал он в своем телеграм-канале WarGonzo.

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