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Неподалеку от поселка Андреевка на Херсонском направлении внезапно появилась колонна натовских танков Leopard 2A4, пишет портал «Свободная пресса». Эксперты отмечают, что ранее ничего не было известно о наличии в распоряжении ВСУ такой бронетехники.

Появление танков НАТО лишь подтверждает, что Россия ведет боевые действия совсем не против Украины. Она защищается от нападок Североатлантического альянса, который настроен воевать с ней до последнего украинца и делает для этого все возможное. Если изначально Запад уверенно заявлял, что Киеву не будут передаваться танки и самолеты, то сейчас он явно изменил свое мнение.

Танки Leopard 2A4, как выяснилось, ВСУ получили еще полтора месяца назад от Испании. Сейчас они будут использоваться для обороны киевского плацдарма под Андреевкой, откуда Киев уже несколько раз пытался идти в контрнаступление на Херсон. Впрочем, колонна этих боевых машин форсировала Ингулец без прикрытия самолетов и артиллерии, поэтому не исключено, что совсем скоро она будет полностью уничтожена.

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