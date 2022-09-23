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Плавучие дроны-камикадзе, которые пытались уничтожить военный корабль Черноморского флота РФ в Севастополе оказались примитивной разработкой украинских инженеров, рассказал портал «Свободная пресса».

Эксперты напомнили, что один из дронов был найден на Солдатском пляже. Его осмотрели и тут же уничтожили, даже не пытаясь изучать какие-либо технологические решения. Это несколько напрягло Соединенные Штаты. В издании The War Zone даже появилась публикация, авторы которой пришли к выводу, что украинцы попытались атаковать Черноморский флот примитивной лодкой-камикадзе, совершенно не заинтересовавшей российских инженеров.

Обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников пишет, что нельзя исключать и другого варианта развития событий. Вполне возможно, что речь шла не об украинской лодке, а об американском катере-камикадзе «Летучий голландец». Он проходил испытания на Украине, которая разрешила Вашингтону организовывать подобные тесты на своей территории.

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