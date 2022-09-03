Китай заключил с Пакистаном сделку, согласно которой последний получит партию истребителей J-10CE. Она означает, что страны не намерены разрывать дружеские отношения и сотрудничество даже вопреки американским санкциям, сообщает портал “Свободная пресса”.

Китайские истребители сегодня являются одними из лучших в мире. J-10CE «Хищник» способен составить конкуренцию и российским Су-27, и американским F-16. Теперь такие воздушные машины появятся в распоряжении Пакистана, который постоянно находится в состоянии вооруженного столкновения с Индией в борьбе за Индийский океан.

Ранее поступала информация об учениях «Восток-2022», на которых Китай намерен продемонстрировать, что не собирается разрывать сотрудничество и с Россией. Он задействует в маневрах самую современную и мощную технику, предназначенную для отражения агрессии со стороны потенциальных противников на суше, на море и в воздухе.