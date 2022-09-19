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Китай активно разрабатывает беспилотные аппараты, особое внимание уделяя дронам-камикадзе. Последние уже сейчас имеют целый ряд преимуществ перед западными барражирующими боеприпасами и превращаются в чрезвычайно опасное вооружение, рассказал портал «Свободная пресса».

Так, совершенно новой разработкой Китая является беспилотник FH-901. Это очень «терпеливый» дрон-камикадзе, который способен находится в воздухе около двух часов, выслеживая цель. Запускается он всего за три минуты и несет осколочно-фугасную боевую часть, пробивающую 10-сантиметровую броню. Благодаря этому барражирующий боеприпас способен уничтожать даже тяжелую технику потенциального противника.

Китай работает не только над увеличением мощности дронов-камикадзе и их полетными характеристиками, но еще и над функциональностью. Инженеры обучают барражирующие боеприпасы взаимодействовать с пилотной авиацией, а также объединяться в рои для более эффективных ударов по крупным целям.

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