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Украинские войска предпринимают попытки сорвать референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР, однако для серьезного наступления у них больше не осталось ни сил, ни средств, сообщает портал «Свободная пресса».

В упомянутых регионах появляются диверсионно-разведывательные группы, которые быстро выявляются и уничтожаются. В районе Оскола, к примеру, украинские диверсанты столкнулись с задачей форсирования реки, однако даже если им удастся перебраться на другой берег, они будут ликвидированы держащими ситуацию под контролем российскими военными.

Киев даже перестал наносить удары по российским складам и скоплениям техники из реактивных систем залпового огня HIMARS. Все дело в том, что все военные объекты союзных сил находятся далеко за зоной поражения этими американскими комплексами.

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