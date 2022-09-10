читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование ВСУ не питает никаких иллюзий и признает, что преимущество на Донбассе остается за российскими войсками, заявил главком украинской армии Валерий Залужный. Он также отметил, что с началом зимы и на протяжении всего 2023 года ВС РФ смогут вновь перехватить инициативу и получить отличные перспективы не только в ДНР и ЛНР, но и в Харьковской области и на всем южном направлении, сообщает портал «Свободная пресса»,

Авторы публикации также приводят слова Залужного о Крыме. Согласно его заявлению, битва за полуостров неминуема, так как именно отсюда ВС РФ на Украине получают снабжение.

Уже сейчас начата комплектация подразделений для контрнаступления на Крым, в каждое из которых планируется включить несколько тысяч боевиков, прошедших обучение на Западе. Всего же командование ВСУ планирует подготовить около 50 тысяч военнослужащих. Все это займет немало времени – Залужный считает, что все будет готово не ранее, чем через 6 месяцев.

Вам может понравиться

Эксперт предрёк голод на Украине уже этой зимой

Тяжёлая зима выдастся для Украины в этом году. И речь не только об обеспечении теплом жителей страны. Вероятно, Киеву придётся решать ещё и проблему с голодом. Об этом рассказал экономист

Стрелков: “Если ВС РФ действительно оставили Изюм, то это хорошая новость”

Если информация о выходе российских войск из Изюма является достоверной, то решение было принято правильное, уверен бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он пояснил, что существовал серьезный риск окружения, так

В ДНР уничтожена группировка ВСУ в 2,5 тысячи боевиков, намеревающаяся атаковать Купянск с юга

Киев намеревался существенно усилить подразделения, которые сейчас участвуют в боевых действиях на подступах к Купянску. В Северске на территории ДНР он сконцентрировал 2,5 тысячи боевиков и многокилометровую колонну боевой техники
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – ясно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – ясно, до 18 °C | Королев: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 10 сентября – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 24 °C |