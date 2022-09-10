Командование ВСУ не питает никаких иллюзий и признает, что преимущество на Донбассе остается за российскими войсками, заявил главком украинской армии Валерий Залужный. Он также отметил, что с началом зимы и на протяжении всего 2023 года ВС РФ смогут вновь перехватить инициативу и получить отличные перспективы не только в ДНР и ЛНР, но и в Харьковской области и на всем южном направлении, сообщает портал «Свободная пресса»,

Авторы публикации также приводят слова Залужного о Крыме. Согласно его заявлению, битва за полуостров неминуема, так как именно отсюда ВС РФ на Украине получают снабжение.

Уже сейчас начата комплектация подразделений для контрнаступления на Крым, в каждое из которых планируется включить несколько тысяч боевиков, прошедших обучение на Западе. Всего же командование ВСУ планирует подготовить около 50 тысяч военнослужащих. Все это займет немало времени – Залужный считает, что все будет готово не ранее, чем через 6 месяцев.