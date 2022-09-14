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Иностранные наемники, которые воюют на стороне украинской армии и попадают в плен к ВС РФ, должны быть преданы суду и казнены, уверены эксперты портала «Свободная пресса». Они считают, что таким образом весь мир будет знать, что Россия сражается против коллективного Запада.

То, что наемников набралось уже слишком много, становится очевидным. Под Красным Лиманом они не только управляют действиями украинской армии, но и воюют фактически вместо боевиков ВСУ. Не исключено, что это выгодно и Западу, и самому киевскому режиму, который перестал доверять своей армии из-за жестоких военных преступлений, мародерства, неуставных взаимоотношений.

Авторы публикации ссылаются на журналиста Андрея Медведева, который ранее рассказал об огромном количестве наемников, представляющих западные ЧВК Xe Services LLC и Academi. Они имеют большой опыт участия в вооруженных конфликтах в разных уголках планеты, поэтому имеют полномочия управлять украинскими боевиками.

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