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Российские войска отвели войска из Харьковской области, но одновременно с этим они заблокировали Андреевский плацдарм ВСУ, с которого планировалось масштабное наступление на Херсон, рассказал эксперт портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он напомнил заявление экспертов американского Института изучения войны, которые «порекомендовали» России взяться за укрепление обороны в Харьковской области, пожертвовав Артемовском и Авдеевкой в ДНР. Однако подобные «советы» не учитывают обстановку на поле боя и возможности российской армии.

После ударов по Карачаевской дамбе ВС РФ сумели заблокировать боевиков 46-й аэромобильной бригады и 57-й бригады ВСУ, которые уже вышли к Андреевскому плацдарму, но из-за разлива Ингульца и повышения уровня воды остались без снабжения. Также на другом берегу, у Сухого Ставка оказалась в капкане еще и 35-я бригада морской пехоты.

Вполне вероятно, именно поэтому ISW вдруг начал раздавать «полезные советы» российскому командованию, надеясь хоть как-то спасти боевиков ВСУ, попавших в столь плачевную ситуацию сразу после «победы» под Харьковом.

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