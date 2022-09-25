ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс продолжает формировать на Украине иностранный легион, в который отправляются отбросы общества, а также отпетые боевики, которые неоднократно убивали мирных граждан в других странах, пишет издание «Свободная пресса».

Авторы напоминают о двух британцах, которые были приговорены к смертной казни в ДНР. Один из них – Эйден Аслин, поучаствовал в боевых действиях в Курдистане, где застрелил сирийского военнослужащего. Второй, Шон Пиннер, известен по многим вооруженным конфликтам.

Вместе с ними к казни приговорили и Брахима Саадуна из Марокко. Этот профессиональный наемник учился в Киеве и примкнул к ВСУ сразу после начала специальной военной операции. За ним числится множество военных преступлений, за который теперь придется понести суровое наказание. Его взяли в плен под Волновахой.

Еще один британец Эндрю Хилл пришел в наемники из Королевского Ланкастерского полка. Его выгнали оттуда за шовинистические взгляды и попытки защищать убийц. Поэтому он подался на Украину.

Но украинский конфликт стал для подобного отребья последним. Союзные силы уже уничтожили огромное количество иностранных наемников, большинство из которых превозносят националистические идеи, и успешно продолжают делать это.

Вам может понравиться

Советское наследие поможет Грузии начать производство собственных боевых дронов

Грузия намерена уже к концу текущего года наладить выпуск беспилотных аппаратов, которые разрабатываются совместно с Польшей. Об этом рассказал глава Минобороны страны Джуаншер Бурчуладзе. Издание «Взгляд» поясняет, что в распоряжении

Украинский военный транспортник пролетел в зоне действия ПВО РФ на высоте до 150 метров

Военный транспортник Ан-26, принадлежащий Воздушным силам Украины, совершил полет из Киева в Днепропетровск. Ему пришлось маневрировать на высоте не более 200 метров, чтобы не попасть под удар ПВО РФ, поэтому

Мирные жители Одессы получили ранения из-за беспорядочной стрельбы боевиков теробороны по дронам

Боевики одесской территориальной обороны, пытавшиеся сбить дроны-камикадзе 23 сентября, ранили нескольких мирных жителей. Они открыли беспорядочную стрельбу, в очередной раз доказав, что раздавать стрелковое оружие кому попало – не очень