Североатлантический альянс продолжает формировать на Украине иностранный легион, в который отправляются отбросы общества, а также отпетые боевики, которые неоднократно убивали мирных граждан в других странах, пишет издание «Свободная пресса».

Авторы напоминают о двух британцах, которые были приговорены к смертной казни в ДНР. Один из них – Эйден Аслин, поучаствовал в боевых действиях в Курдистане, где застрелил сирийского военнослужащего. Второй, Шон Пиннер, известен по многим вооруженным конфликтам.

Вместе с ними к казни приговорили и Брахима Саадуна из Марокко. Этот профессиональный наемник учился в Киеве и примкнул к ВСУ сразу после начала специальной военной операции. За ним числится множество военных преступлений, за который теперь придется понести суровое наказание. Его взяли в плен под Волновахой.

Еще один британец Эндрю Хилл пришел в наемники из Королевского Ланкастерского полка. Его выгнали оттуда за шовинистические взгляды и попытки защищать убийц. Поэтому он подался на Украину.

Но украинский конфликт стал для подобного отребья последним. Союзные силы уже уничтожили огромное количество иностранных наемников, большинство из которых превозносят националистические идеи, и успешно продолжают делать это.