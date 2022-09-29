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Вашингтон не рискует поставлять на Украину ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS с дальностью поражения целей в 300 километров. Портал «Свободная пресса» поясняет, что США, в отличие от Украины, очень серьезно относятся к заявлениям президента РФ Владимира Путина о красных линиях, за которым следуют ядерные удары.

Эксперт Константин Ольшанский отмечает, что без ATACMS Киеву приходится использовать только ракеты GMLRS, однако они не способны достать до Крыма и некоторых районов Донбасса. Кроме того, эти боезаряды перестали быть угрозой для российской логистики в ходе спецоперации, как это было в первые недели после получения ВСУ реактивных систем залпового огня.

Министр обороны Сергей Шойгу своевременным решением о перераспределении ресурсов, в первую очередь боеприпасов, сделал удары ВСУ из американских боевых систем абсолютно бесполезными, как и сами РСЗО HIMARS. Однако одна проблема все же осталась – Киев задействует эти комплексы для ударов по жилым районам мирных городов, корчась от злобы и собственного бессилия.

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