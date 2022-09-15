Киевские власти в своем обращении к президенту и парламенту Грузии призвали Тбилиси «открыть второй фронт» для России. Эксперты портала «Свободная пресса» поразмышляли о такой возможности и ее последствиях для РФ.

Авторы публикации привели заявления представителей правящей партии «Грузинская мечта» – генерального секретаря Мамуки Мдинарадзе и председателя Ираклия Кобахидзе. Оба высказались в том духе, что Грузия не намерена идти на поводу у Киева и втягиваться в конфликт в ущерб народу своей страны. Но и Мдинарадзе, и Кобахидзе отметили, что если Украина официально запросит помощь, то будет проведен референдум, призванный выяснить решение граждан по этому вопросу.

Авторы публикации отмечают, что если даже грузины проголосуют на референдуме за открытие «второго фронта», для страны это будет настоящей катастрофой. Россия вполне может начать операцию «Давление ради мира-2.0», которая даже без боевых действий станет весьма опасной и для Тбилиси, и для многочисленных грузинских граждан, которые в настоящий момент живут на территории РФ. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров как-то заявлял, что танки и иная бронетехника всего за 4-5 часов могут добраться из Грозного до столицы Грузии.