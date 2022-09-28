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Барражирующие боеприпасы «Герань-2» гарантированно поражают намеченные цели. Но не только это отличает их от американских ракет M30 и M31, которые использует Киев. Кроме того, использование дронов-камикадзе не требует применения дорогостоящей пусковой установки, так как БПЛА отлично взлетают даже с обычного коммерческого грузовика, рассказал портал «Свободная пресса».

Еще одна уникальная особенность «Герани-2» — это низкая стоимость дрона, выполненного по иранским лекалам. Он обходится гораздо дешевле зенитных ракет, которые пытаются его сбить.

Авторы публикации отметили, что Киев вскоре тоже может получить современные дроны-камикадзе Switchblade 600 производства США. Однако когда это произойдет, пока неизвестно. Эти БПЛА стоят 245 тысяч долларов и для Вашингтона это имеет достаточно большое значение. Поэтому решение о передаче барражирующих боеприпасов Киеву до сих пор не принято.

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