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Продолжая контрнаступление на южном направлении, командование ВСУ фактически отправляет новые подразделения в «мясорубку». ВС РФ задействуют авиабомбы ФАБ-500, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», а также РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», которые уничтожают «миллионную армию» Зеленского.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что украинские источники не позволяют увидеть всю картину целиком. Напротив, различные советники главы Офиса президента Украины Зеленского искажают реальную ситуацию, запутывают ее, чтобы создать приемлемую для Запада картинку.

Портал «Свободная пресса» пишет, что ISW давно составляет свои отчеты и прогнозы, основываясь на записях российских военных корреспондентов и телеграм-каналов. Для американского Института это гораздо более достоверный источник информации, чем официальные киевские власти.

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