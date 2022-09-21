Союзные силы вернули под контроль кварталы Северска, расположенные рядом с предприятием «Кнауф Гипс Донбасс». Боевики ВСУ пытались оказывать отчаянное сопротивление, но спецназ «Ахмат» вместе с Народной милицией ЛНР окружили несколько подразделений украинских десантников, сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, чеченский спецназ успешно продолжает наступление на Соледар, который открывает отличные перспективы для освобождения Артемовска.

В ближайших планах этот город является приоритетным. Кроме того, ожидается крупная битва в Угледаре, расположенном в 45 километрах от Бахмута, и в Авдеевке, превращенной ВСУ в неприступную крепость. Там сейчас действуют штурмовые батальоны Народной милиции ДНР и добровольческие отряды.