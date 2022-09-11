Совсем скоро несколько раззадорившийся Киев может столкнуться с дефицитом боеприпасов. Портал «Свободная пресса» отмечает, что у ВСУ уже практически нет снарядов для старых советских артиллерийских установок, но самые серьезные сложности начнутся, когда и Запад перестанет отправлять на Украину заряды для своего вооружения.

Так, в Соединенных Штатах заговорили о проблемах с поставками новых снарядов для гаубиц Panzerhaubitze 2000, полученных Киевом из Германии, американских пушек M777, польских САУ «Краб» и французских «»Цезарей».

Причем поставлять 155-милиметровые боеприпасы не могут не только Соединенные Штаты, но и те страны, которые отправляли Киеву самоходные артиллерийские установки. Так, Польша, Германия, Франция и Великобритания анонсируют существенное уменьшение объемов военной помощи уже в октябре, что вынуждает командование ВСУ впадать в панику.