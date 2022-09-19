Сенсационное заявление командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского моментально превратило его из «Героя Украины» в коллаборанта и предателя, рассказал эксперт портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Напомним, Волынский рассказал, что в российском плену чувствует себя вполне нормально, ему предоставляется необходимое медицинское обслуживание, а кормят гораздо лучше, чем бойцов ВСУ. В украинских подразделениях руководят оголтелые националисты, которые отбирают еду у солдат, прячутся за их спинами в ходе боевых действий, отправляют военнослужащих на самые сложные участки фронта, стремясь выжить за их счет.

«Нас кормили скудно. Мы были на полном пищевом довольствии у «азовцев» (боевики нацбатальона «Азов» – запрещенной в России террористической организации). У нас ничего не было своего. Мы не знали, где находятся склады. Нас к ним не пускали», – рассказал Волынский.

Майор также назвал везением попадание в российский плен. Он отметил, что многие его сослуживцы и некоторые иностранные наемники были убиты националистами, не желая исполнять их распоряжения либо даже просто повышая голос на радикалов.

Заявление Волынского, по мнению экспертов, вполне может стать тем фактором, который позволит украинским военным понять, что творится в ВСУ на самом деле и постепенно переходить на сторону России, как это уже делает 36-я бригада морской пехоты.