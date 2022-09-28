Боевики ВСУ затеяли очередное наступление на Красный Лиман, но оказались в плену. Портал «Русская весна» опубликовал подтверждающую это видеозапись.

На кадрах видно, как российские военные требуют у националистов показать лицо на камеру. После этого военнопленных уводят.

Напомним, что под Красным Лиманом сейчас очень напряженная ситуация. Боевики ВСУ идут в атаку, намереваясь окружить город, отрезать его от снабжения. Однако достичь цели им не удается, так как артиллерия ВС РФ наносит мощные удары, уничтожая противника.

Потери националистических формирований колоссальны, однако командование ВСУ продолжает гнать их в атаку, используя в качестве пушечного мяса.

Напомним, что Киев предпринял штурм населенного пункта Торское, но пока успеха не добился.