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Грузия намерена уже к концу текущего года наладить выпуск беспилотных аппаратов, которые разрабатываются совместно с Польшей. Об этом рассказал глава Минобороны страны Джуаншер Бурчуладзе.

Издание «Взгляд» поясняет, что в распоряжении Грузии имеется мощная производственная база для создания данного вида вооружений. В наследство от Советского Союза Тбилиси получил не только заводы, которые в СССР использовались для изготовления оружия, но и оборонные научно-исследовательские институты. Одно из самых известных предприятий, на котором выпускались штурмовики Су-25 – это Тбилисский авиационный завод.

Грамотно распорядившись таким наследством, Грузия вполне сможет наладить выпуск БПЛА. При этом она намерена также приобретать дроны в других странах, стремясь повысить свою обороноспособность.

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