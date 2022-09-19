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Устаревшая советская БМП-1, которую ВСУ использовали в ходе одной из попыток наступления на позиции российских войск, наехала на мину и подорвалась вместе с экипажем и ранеными боевиками. Видеозапись этого эпизода опубликовал портал «Военное дело».

На кадрах записи хорошо видно, как националисты после неудачной атаки пытаются эвакуировать раненых на боевой машине пехоты. Они грузятся на нее сами, однако БМП практически сразу нарывается на мину.

Подобные эпизоды сплошь и рядом происходят на поле боя. Украинские военные столкнулись с серьезными дефицитом техники и вынуждены использовать старые образцы, которые несколько десятилетий хранились на консервации. Именно поэтому Киев сейчас громогласно требует от Германии танки и бронетранспортеры, однако Берлин отказывает в поставках.

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