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Солдатам и офицерам вооружённых сил России и Украины приходится одинаково тяжело. Но при этом российские военные обладают очень сильной волей. Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью одному из ютуб-каналов – передаёт издание Pravda.ru.

Арестович отметил, что много раз убеждался в сильной воли российских военных и предрёк, что бои за Херсонскую область будут крайне тяжёлыми – ВС РФ просто так её не отдадут. Он указал, что если разрушить переправу, то российская армия тут же перекинет через реку понтон. Если “накрыть” понтон вместе с техникой, то сразу же появляются ремонтники, которые начинают эту технику восстанавливать.

Кроме волевых качеств среди преимуществ ВС РФ Арестович назвал превосходство российской армии в артиллерии и авиации. Что касается ВСУ, то здесь советник Офиса президента Украины отметил более качественную артиллерию, а также наличие беспилотников, в том числе и турецких “байрактаров”.

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