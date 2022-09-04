Оружие, которое поставляют на Украину страны Запада, не всегда используется военнослужащими ВСУ. Его часть, вероятно, перепродаётся третьим лицам. Об этом заявил один из пленных украинских солдат – сообщает РИА “Новости”.

Военнослужащий рассказал, как к одному из мест разгрузки иностранного вооружения подъезжали люди, которые говорили на литовском и английском языках. Они были одеты в военную форму. Прибывшие люди погрузили часть вооружения в машину и уехали. На вопросы солдат ВСУ по поводу такой ситуации командиры отвечали, что это их не касается. Пленный военнослужащий сделал предположение, что скорее всего оружие увезли для продажи.

Солдат ВСУ также уточнил, что особый интерес у приезжих иностранцев вызывали управляемые ракеты NLAW и гранатометы “Матадор”.

Западные страны усилили поставки вооружения на Украину после того, как Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. В распоряжение ВСУ поступают винтовки, переносные ракетные комплексы, гаубицы, системы залпового огня и многое другое. Ранее уже высказывались предположения, что часть западного вооружения попадает на чёрный рынок.