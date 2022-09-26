Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в районе станции Бугаз (поселок Затока) в 50 километрах от Одессы. По информации оперативного командования «Юг», дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали склад с боеприпасами.

Два беспилотника угодили точно в цель, третий сбила противовоздушная оборона. Но удар все же оказался чрезвычайно эффективным. Дроны спровоцировали детонацию боеприпасов, вспыхнул сильный пожар, зарево от которого было видно за десятки километров.

В командовании ВСУ заявляют, что предварительно атака обошлась без пострадавших. Сейчас тушение пожара продолжается, жителей пытаются эвакуировать, так как обстановка довольно тяжелая.

Напомним, что ранее сообщалось о ракетном ударе по Запорожью и атаке дронов-камикадзе на Одесскую область.