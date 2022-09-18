Одна из военных баз США в Сирии подверглась обстрелам 18 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. Там утверждают, что со стороны военного объекта, который расположен около нефтяного месторождения Омар (провинция Дейр-эз-Зор), поднимаются клубы чёрного дыма. Информация о пострадавших не приводится.

Утверждается также, что ракеты по американской базе были выпущены с территории, которая находится недалеко от населённых пунктов Меядин и Зейбан. В них располагаются шиитские подразделения, которые ведут борьбу против террористов на стороне сирийской правительственной армии. Сообщается также, что после ударов со стороны базы поднялись беспилотники и вертолёты, которые стали обследовать территорию.

Всего на территории Сирии США имеет девять военных баз. Часть из них находится рядом с нефтяными месторождениями. Военные Соединённых Штатов ведут борьбу с террористическими формированиями, однако правительство Сирии не раз подчёркивало, что американские военные находятся на территории страны без соответствующей санкции со стороны местных властей.