Киев неоднократно запрашивает у НАТО самолеты западного образца, однако даже в США, которые регулярно кричат о готовности помогать всеми силами, по этому вопросу до сих пор не сложилось единое мнение.

РИА Новости сообщает, что сейчас Соединенные Штаты размышляют о передаче Киеву штурмовиков A-10, а также истребителей F-15 и F-16. Однако далеко не все политики поддерживают эту идею.

К примеру, Джон Рид, возглавляющий в сенате комитет по ВС США, боится, что американские истребители будут быстро уничтожены российскими зенитно-ракетными комплексами. Также многие политики и высокопоставленные военные уверены, что украинские летчики не сумеют справиться с управлением столь технологичной техники и просто ее угробят даже без столкновения с ВС РФ.

Напомним, что ранее сообщалось об обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16 производства США.