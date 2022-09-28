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В новом видео Минобороны России продемонстрировало работу десантников ВС РФ, которые ликвидировали замаскированные в лесном массиве позиции националистических формирований.

Противника обнаружил квадрокоптер, который осуществлял разведку на местности. Он моментально отправил координаты артиллерийскому подразделению ВДВ РФ, который и нанес сокрушительный удар по врагу.

Также беспилотный аппарат сбросил на позиции противника гранаты, закрепленные на его корпусе.

Напомним, что ВС РФ активно использует квадрокоптеры для корректировки артиллерийского огня. Кроме того, в распоряжении союзных сил появились дроны-камикадзе «Герань-2», которые атакуют цели с дистанции в 2500 километров, создавая серьезные проблемы Киеву.

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