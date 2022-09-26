После заявления президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия для защиты территориальной целостности и суверенитета России от угроз со стороны НАТО, коллективному Западу стоило бы задуматься, что ему дороже – жизнь людей во всем мире или поддержка Украины. Об этом рассказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он напомнил, что сейчас проводятся референдумы в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Если жители этих регионов проголосуют за вхождение в состав РФ, любые атаки на них будут расцениваться как агрессия именно против России. Поэтому Москва сможет задействовать имеющиеся в ее распоряжении ядерные средства поражения.

«Часы судного дня буквально в одной секунде от полуночи, и нам, на Западе, остается винить только самих себя», – приводит слова эксперта портал “Свободная пресса”.

По мнению Риттера, для Запада настал момент истины. США и НАТО должны хорошенько задуматься и решить, а стоят ли их принципы в поддержке Киева жизней миллионов людей на планете.