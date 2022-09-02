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Контрнаступление на Херсон, которое длилось три дня подряд, обернулось для Киева огромными потерями. При этом президент Украины Зеленский, лично отдававший приказ о его начале, прекрасно знал, что исход будет именно таким. Но ему очень уж хотелось показать Западу возможности ВСУ, уверен американский экс-разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, смысла в контрнаступлении не было абсолютно, так как ВС РФ выставили непробиваемые оборонительные линии. Кроме того, они удерживают превосходство в воздухе, что не позволяет Киеву вести контратакующие действия на открытой местности.

Несмотря на это, Зеленский все же приказал идти в атаку, то бишь на бойню. Ему это было нужно с единственной целью – устроить в украинской и зарубежной прессе новую волну упоминаний об Украине, так как Запад начал откровенно уставать от проблем Киева и переключился на решение собственных проблем.

Эффект оказался обратным. Так, британское издание Evening Standard написало, что Зеленский пошел на контрнаступление вопреки воле командования ВСУ. При этом оно имело исключительно «символическое значение», не принеся Киеву никакой пользы. Некоторые западные СМИ также отмечают, что провал под Херсоном стал первым гвоздем в крышку гроба преступного режима Зеленского.

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