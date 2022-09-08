В одном из недавних своих выступлений президент РФ наградил ополченцев ЛНР и ДНР похвалой, заявив, что они часто ведут боевые действия лучше, чем профессиональные военные. Портал «Украина.ру» попытался разобраться, что имел в виду глава государства.

Журналисты напомнили, что Народная милиция независимых республик Донбасса сформировалась спонтанно, в нее вошли люди разных возрастов и профессий, которые отправились добывать свободу для своих регионов. Они набирались опыта долгие 8 лет, но за последние полгода прошли весьма серьезную школу ожесточенных боев с украинскими националистами.

Высказывание Путина прокомментировал офицер Народной милиции ДНР Артем Тимченко. Он пояснил, что информацию о ходе спецоперации ВС РФ на Донбассе российский лидер получает из множества источников. И все они подтверждают мужество ополченцев, которые мотивированы на борьбу. Именно поэтому обращение президента было направлено к ним – к будущим гражданам России, которые в случае необходимости всегда будут готовы встать на ее защиту.