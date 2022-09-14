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России совершенно не обязательно проводить всеобщую мобилизацию для достижения всех целей военной спецоперации на Украине. В ее распоряжении имеются серьезные резервы, которые накапливались и занимались подготовкой к боевым действиям на протяжении нескольких лет кряду, сообщил политолог Иван Скориков изданию «Украина.ру».

«У нас, по заявлению Министерства обороны, армия свыше миллиона человек, много резервистов и людей с опытом. Пора понять, что нужно задействовать серьезные силы. Этого требует ситуация», – высказал свою уверенность аналитик.

Он также отметил, что задействованных сил для быстрой победы на Украине не хватило, так как Киев имеет подавляющее численное превосходство. Если же задействовать резерв, для чего не требуется всеобщей мобилизации, можно перехватить инициативу и одолеть противника в кратчайшие сроки.

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