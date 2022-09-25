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ВС РФ имеют возможность сорвать мобилизацию на Украине, что позволило бы существенно уменьшить численное превосходство армии противника, отметил военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что такого эффекта позволили бы добиться атаки на украинские военкоматы. Они спровоцировали бы полную неразбериху с документами и Киеву вряд ли бы удалось собрать те 700 тысяч резервистов, которые были призваны в течение лета.

Кроме того, остается актуальным вопрос нанесения ударов по центрам принятия решений, одним из которых является Генеральный штаб ВСУ. Атака на него также сорвала бы мобилизацию, поставила бы Киев перед необходимостью решать совсем другие проблемы.

Не лишней, по мнению Сивкова, является и атака на Верховную раду, которая, собственно, и принимает законы относительно мобилизации и другие чрезвычайно важные для ВСУ решения.

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