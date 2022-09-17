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Американское оружие, которое Вашингтон намеревается поставлять Украине на условиях ленд-лиза, будет уничтожено российскими ВС. Действия ВСУ в Харьковской области окончательно подтвердили, что Россия ведет боевые действия не с ВСУ, а с Североатлантическим альянсом, поэтому сейчас у нее полностью развязаны руки, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он рассказал, что РФ теперь перейдет к стандартному ведению боевых действий, окончательно покончив со «щадящим режимом». Вместо высокоточных ракет, которые сейчас применяются для подавления ПВО, она начнет использовать фугасные бомбы большой мощности, которые сотрут с лица земли и позиции противники, и западное вооружение.

Сейчас спецоперация на Украине входит в новую фазу и ВС РФ больше не допустят даже локальных успехов войск противника, которыми руководят натовские генералы.

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