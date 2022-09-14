Применение российскими ВС высокоточных ракет для поражения комплексов ПВО и других объектов является весьма эффективным. Однако большинство целей, по которым попадают боезаряды, через некоторое время Киеву удается восстановить. Решить эту проблему можно путем использования других видов вооружения, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что в Сирии ВС РФ успешно использовали фугасные авиабомбы в связке с прицельно-навигационными комплексами СВП-22 и СВП-24. Они дают возможность поражать цели практически с той же точностью, что и ракеты.

При этом имеет смысл задействовать такие бомбы массово, накрывая каждый объект не 4-5 ракетами, которые наносят серьезные повреждения, но не гарантируют ликвидацию системы ПВО, а двумя или даже тремя сотнями более мощных зарядов. Это позволит полностью уничтожать цели, стирая их с лица земли.