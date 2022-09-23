Мобилизованные резервисты начнут действовать в зоне спецоперации на Украине не раньше, чем через два или даже три месяца. На протяжении этого времени подразделениям, которые уже находятся на фронте, придется отражать атаки противника, которые тот будет проводить с удвоенными силами, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Портал «Военное дело» приводит слова эксперта о том, что сейчас боевики ВСУ активизируются. Они понимают, что после частичной мобилизации и значительного усиления ВС РФ, справиться с ними будет практически невозможно. Поэтому Киев бросит все силы на захват новых территорий, продолжит усиленно обстреливать мирные города Донбасса. Не исключено, что Запад ускорит поставки оружия и увеличит его объемы, чтобы обеспечить ВСУ возможность провести мощное наступление.

Сивков отметил, что ВС РФ вполне могут предотвратить атаки националистических формирований. Однако для этого нужно отказаться от любых ограничений и красных линий в ходе боевых действий. Российские подразделения должны действовать по стандартам НАТО, используя стратегическую авиацию для уничтожения всех без исключения объектов военной инфраструктуры, ударов по критическим объектам, которые вынудят ВСУ снизить активность.