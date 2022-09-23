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Российские ВС неоднократно наносили ракетные удары по оборонным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам Украины. Однако 1-2 ракеты не дают гарантии полного уничтожения такого объекта. В подавляющем большинстве случаев завод начинает снова работать через несколько дней или максимум недель, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он уверен, что вывести из строя любой завод и сравнять его с землей можно не ракетами, а обычными авиабомбами. Если сбросить на предприятие 150-200 таких боезарядов, то оно гарантировано не начнет больше работать никогда.

«Высокоточными ракетами это не сделать, а вот бомбами с самолета ТУ-22 или Ту-160, или СУ-24 – вполне. Тем более что и возможности российской авиации позволяют подавить системы ПВО в тех районах, где это необходимо, а затем нанести массированные бомбовые удары сразу по нескольким предприятиям», – заявил аналитик.

Он также отметил, что страны НАТО все свои операции начинают именно с авиаударов, сбрасывая огромное количество бомб на объекты инфраструктуры армии противника.

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