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После частичного разрушения Карачуновской дамбы в Кривом Роге российские ВС нанесли также удары по еще одному гидротехническому сооружению. На этот раз они атаковали дамбу Искровского водохранилища, расположенную на той же реке Ингулец. Это позволило в очередной раз добиться поднятия уровня воды и сделать невозможным форсирование водной преграды боевиками ВСУ под Херсоном, рассказал портал «Свободная пресса».

Между тем, часть подразделений ВСУ все же успели перебраться на другой берег. После атак на гидротехнические сооружения они остались отрезанными от основных сил. Боевики предпринимают попытки организовать плацдарм, надеясь, что уровень воды будет постепенно падать, но шансов на это у них практически нет.

Автор публикации Александр Ситников рассказал, что российские ВС уже задействовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по отрезанным подразделениям противника. Это вооружение не оставляет ни единого шанса на выживание, а учитывая взбеленившийся Ингулец за спиной, бежать националистическим формированиям некуда. Их судьба предрешена и надеяться остается только на чудо.

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