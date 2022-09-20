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Скелетированные останки руки с браслетом цветов украинского флага принадлежат не мирному жителю, как заявляет украинская пропаганда, а бойцу ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал “Военкоры Русской весны”.

Изображения руки с жёлто-синим браслетом стали часто мелькать в украинской прессе, как символ обвинения России в геноциде мирного населения. Как выяснилось, останки, которые послужили основой для таких изображений, принадлежат некому Сергею Сове. Он служил в ВСУ, в 93-й бригаде “Холодный Яр”. Мужчину опознала по татуировке его супруга и написала об этом в соответствующем обращении к президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на кладбище под Изюмом найдены “невинные жертвы военной агрессии России”, хотя на самих крестах было написано ВСУ, отмечается в публикации “Военкоров Русской весны”.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что старается не допускать жертв среди мирного населения. ВСУ же напротив предпочитает прятаться за спинами гражданских.

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