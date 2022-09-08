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«Солдат удачи» из Швеции Данне Лионе рассказал о тяжелых временах для его взвода, участвовавшего в боевых действиях на стороне украинской армии. На протяжении всего нескольких последних дней подразделение, изначально состоявшее из 22 бойцов, лишилось 19 из них, передает “Русская весна”.

В одной из социальных сетей Лионе рассказал, что всего трое наемников остались в строю после ударов ВС РФ. Все остальные получили тяжелые ранения и находятся в госпитале либо и вовсе погибли.

В ходе последнего инцидента остатки взвода потеряли двоих боевиков убитыми. Российская противотанковая граната прилетела точно в бункер, в результате чего получили тяжелые ранения боевики «Караульный» и «Месси». Еще двое не пережили мощный взрыв и уже не смогут вернуться домой.

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