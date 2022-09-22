Российские ВС остановили контрнаступление украинских подразделений на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, группировка войск РФ, которая находилась в Балаклее и Изюме Харьковской области переброшена на Донбасс, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Для усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки», – цитирует министра портал «Военное дело».

Также в ходе заседания коллегии Минобороны Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине будет завершена лишь тогда, когда ВС РФ достигнут всех целей, поставленных верховным главнокомандующим.

Напомним, что помимо освобождения Донбасса, президент РФ Владимир Путин назвал ключевыми целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.