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Боевики «Азова» (террористическая организация запрещенная в РФ), которых обменяли на российских военнослужащих, могут быть вновь отправлены на передовую. Если это произойдет, российские ВС не должны оставлять им возможности оказаться в плену во второй раз, заявила политолог Лариса Шеслер.

Она отметила, что обмен пленными должен был состояться в любом случае, так как российских воинов нельзя отставлять в той сложной ситуации, в которую они попали на Украине. Отношение националистов к пленным общеизвестно, бойцов пытают и истязают, поэтому обмен является для них единственным спасением, приводит слова эксперта портал «Взгляд».

Также Шеслер отметила, что на Украине боевиков встретили как героев, сделали их возвращение настоящей пиар-акцией, а вот в России в новостях сообщили лишь сухие цифры. Это, по мнению эксперта, неправильный подход, так как несмотря на попадание в плен, военнослужащие остались настоящими русскими людьми, пережившими все испытания.

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