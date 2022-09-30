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Известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий выложил в Сеть видео с прибывающими на Украину бойцами американской регулярной армии. Он отметил, что военнослужащие ВС США едут в Киев под видом наемников, причем им обещают оплату в размере 2 тысяч долларов ежедневно.

Боевики на записи делают фото и выкладывают их в социальные сети, сопровождая надписью «Мы уже здесь». Видимо она призвана кого-то напугать или обрадовать. Также все снимки маркируются тегами #ukraine и #usarmy.

Комментируя видео, Шарий отмечает, что Россия расчертила красные линии для США, однако они давно нарушены. Но никакой ответной реакции не последовало, поэтому Вашингтон уже не таясь отправляет на Украину не только оружие, но и целые подразделения своих военных. Которые даже не пытаются скрыть принадлежность к ВС Соединенных Штатов.

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