Российские ВС РФ целой серией ракетных ударов по Николаеву уничтожили склады с боеприпасами и оружием. Вооружение накапливалось здесь Киевом для продолжения контрнаступления у Давыдова Брода либо Посад-Покровского, рассказал портал «Военное обозрение».

Кроме того, артиллерийские расчеты ВС РФ атаковали несколько ударных групп противника, которые рвались форсировать реку Оскол в районе Купянска. Боевиков ВСУ заметили беспилотные аппараты, отправившие координаты целей артиллеристам.

Также портал опубликовал снимки с ТЭЦ-5 в Харькове, по которой ВС РФ нанесли ракетный удар 11 сентября. На них видно, что станция сильно повреждена, что и спровоцировало проблемы с подачей электроэнергии в областном центре и населенных пунктах, находящихся неподалеку от него.