Журналисты сербского издания «Печат» опубликовали статью, в которой предрекли нерадужное будущее украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Авторы уверены, что Запад обязательно сделает лидера Украины “козлом отпущения”, если что-то пойдет не по плану.

Обозреватели отметили, что такая ситуация уже была в истории Киева. Тогда во всех бедах обвинили Петра Порошенко, который действовал только по указке Запада. Не уйти от этой участи и Зеленскому.

Сейчас лидеру Украины приходится разрываться между двумя сторонами. С одной стороны США требуют проявлять воинственность, а с другой стороны есть Европа, которая ждет мира, так как устала от энергетического кризиса.

Это мнение поддержал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Он убежден, что Запад уже сформировал новый правительственный состав Украины.