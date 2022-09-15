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Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США Линдси Грэм и Рич Блюменталь снова внесли законопроект о признании России «спонсором терроризма». Портал «Военное обозрение» напоминает, что данное предложение поступает уже второй раз от государства, которое как раз и спонсирует украинских боевиков, устроивших террор на Донбассе и водную блокаду Крыма, фактически создало две крупнейшие террористические организации ИГИЛ и Аль-Каиду (обе – запрещены в России) а также устроившее кровопролитную войну в Югославии в 1999 году).

В первый раз американский Госдепартамент отклонил законопроект, но сенаторы все же пытаются добиться своего. Они демонстрируют несогласие с позицией Госдепа, поэтому хотят «протолкнуть» свой документ таким образом, чтобы властные структуры не могли его заблокировать.

Блюменталь и Грэм уверены, что США должны разорвать любые контакты с Россией, однако у их точки зрения слишком много противников. Все, кто выступает против законопроекта, заявляют, что он лишь развяжет руки Москве, что приведет к серьезным проблемам в первую очередь для самых США.

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