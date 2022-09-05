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Западные государства готовы идти на любые жертвы, чтобы загнать российскую экономику в “чёрную дыру”. Однако Европа сама рискует проиграть в таком противостоянии, в результате чего лидерство Запада окажется под вопросом. Об этом у себя в телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков – сообщает РИА “Новости”.

Член Совета Федерации в качестве примера принесения Западом жертв в угоду недопущения победы России над Украиной назвал недавно принятое решение установить ценовой потолок на российскую нефть. По мнению сенатора, такое решение будет иметь негативные последствия для самого Запада.

Пушков отметил, что с недавнего времени между Россией и Западном началось состязание, чья экономическая система окажется выносливее. Прекращая импорт российских энергоносителей – считает сенатор – Европа делает ставку на финансовое ослабление Москвы. Однако Россия обладает огромными ресурсами, что в итоге и даст преимущество над Западом – полагает Пушков.

После начала специальной военной операции в Донбассе, Евросоюз и США стали вводить санкции против России. Со временем европейские страны стали отказываться от российской нефти, а газ из России значительно подскочил в цене. По мнению ряда экспертов, Европе будет сложно в короткий срок переориентироваться на энергоносители из других источников, поскольку инфраструктура завязана на поставки “голубого топлива” из России.

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