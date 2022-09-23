ВСУ имеют почти десятикратное превосходство в численности перед российскими подразделениями, принимающими участие в специальной военной операции, рассказал сенатор Совфеда Дмитрий Перминов.

Герой России объяснил, что именно такое преимущество ВСУ стало причиной объявления частичной мобилизации в России. При этом вновь созданные воинские части будут заниматься в основном обороной территорий, над которой ВС РФ устанавливают контроль. Все остальное возлагается на все те же подразделения, которые воюют на Украине сейчас.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Предполагается, что в первую очередь будет призываться россияне, имеющие боевой опыт либо военно-учетную специальность, востребованную в СВО. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.